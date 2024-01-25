В Никарагуа нацелены укреплять связи с Россией

Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо отметил желание взаимодействовать с различными российскими регионами

КАРАКАС, 25 января. /ТАСС/. Правительство Никарагуа продолжит укреплять связи с Россией в целом и с российскими регионами в частности. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо на встрече с российской делегацией, посвященной согласованию плана экономического сотрудничества с Крымом.

"Наши связи носят исторический характер, и мы поставили перед собой задачу укреплять их с различными регионами Российской Федерации, этой огромной, обширной территорией наших русских братьев. Для меня большая честь видеть в Никарагуа эту делегацию из такого важного региона (Республики Крым - прим. ТАСС) с важной историей, который также ведет важную борьбу за мир", - приводит его слова портал El 19 Digital.

24 января Крым и Никарагуа согласовали план действий о торгово-экономическом сотрудничестве на 2024-2026 годы. По словам спецпредставителя президента Никарагуа, стороны тем самым составили дорожную карту в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма. "Мы продолжаем подтверждать нашу твердую поддержку и солидарность с Российской Федерацией, со всеми ее регионами и особенно с Крымом, за борьбу, которую они ведут за мир, за жизни своих граждан и за мир во всем мире", - сказал он.

В состав российской делегации вошли заместитель председателя совета министров Республики Крым Ирина Кивико и постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.