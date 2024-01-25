Иран и Турция назвали эскалацию в Красном море результатом действий Израиля

Президенты стран Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Президенты Ирана и Турции Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган считают, что эскалация напряженности в Ближневосточном регионе и ситуация с безопасностью в Красном море - это результат действий израильских властей. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита Раиси в Анкару.

"Президенты двух стран, подчеркивая важность обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах, в том числе в Красном море, отметили, что нынешняя обстановка в Красном море является результатом агрессии израильского режима, и заявили, что для нормализации обстановки в регионе необходимы решительные меры по противодействию преступлениям Израиля", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Ирана.

Обе стороны при обсуждении ситуации в Йемене также подчеркнули "необходимость поиска политического решения, установления устойчивого мира, стабильности в этой стране и немедленного направления гуманитарной помощи, включая продовольствие и лекарства, йеменскому народу".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.