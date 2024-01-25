Правозащитники обвинили армию Буркина-Фасо в убийстве не менее 60 мирных жителей

Human Rights Watch призвала правительство страны расследовать случаи массовой гибели мирного населения

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила армию Буркина-Фасо в убийстве по меньшей мере 60 мирных жителей в результате ударов с воздуха по позициям исламистов во втором полугодии 2023 года. Такие утверждения содержатся в докладе организации, который опубликован на ее сайте.

По словам правозащитников, в результате трех ударов буркинийских беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 погибли по меньшей мере 60 мирных жителей в Буркина-Фасо и Мали в период с августа по ноябрь 2023 года. "Военные Буркина-Фасо применили один из самых точных видов вооружений в своем арсенале для обстрела больших групп людей, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей и является нарушением правил ведения войны", - заявила старший исследователь по Сахелю HRW Илария Алегроцци. Организация призвала правительство страны расследовать случаи массовой гибели мирного населения.

Правозащитники получили данные о гибели мирных жителей, опросив 30 человек, в том числе 23 очевидцев ударов и 7 сотрудников неправительственных организаций, сообщается в докладе. Специалисты организации также проанализировали фото- и видеоматериалы с места событий и данные со спутников. В декабре 2023 года организация направила запрос властям страны, однако не получила на него ответа. Как отмечается, в сообщениях местных СМИ отсутствовала информация о жертвах среди мирного населения после нанесения ударов по позициям боевиков.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.