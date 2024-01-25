Глава МИД Британии изложил Аббасу план по долгосрочному прекращению огня в Газе

Такое решение включает создание палестинского государства, сообщил Дэвид Кэмерон

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом изложил свое видение ситуации в секторе Газа и рассказал о плане по достижению долгосрочного прекращения огня в анклаве. Об этом глава британской дипломатии сообщил в X (ранее Twitter).

"Я встретился с президентом Аббасом для обсуждения ситуации на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе. Я изложил наш план по переходу от паузы для доставки помощи и освобождения заложников к устойчивому прекращению огня, что приведет к долгосрочному политическому решению, включая создание палестинского государства", - написал Кэмерон.

25 января британский МИД сообщал, что Кэмерон провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. На встрече Кэмерон заявил Нетаньяху, что устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен без создания палестинского государства. Также глава британской дипломатии выступил за немедленное установление гуманитарной паузы для вывода заложников и доставки гуманитарной помощи, что позволит в перспективе добиться "устойчивого прекращения огня без возобновления боевых действий".

18 января Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока не одержит "решительную победу" над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отверг идею создания палестинского государства и указал, что довел свою позицию до сведения США.