В подконтрольных Киеву районах Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки в подконтрольных Киеву районах области семь раз объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявили в назначенной украинскими властями региональной военной администрации.

"[Поступили] сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале Юрия Малашко, который остается во главе администрации до момента подписания указа об увольнении президентом. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

За минувшие сутки в подконтрольных Киеву районах Запорожской области семь раз объявлялась воздушная тревога.

Во вторник кабинет министров Украины согласовал увольнение Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. Причины перестановок не уточнялись.