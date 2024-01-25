Bloomberg: Швейцария возобновит переговоры с ЕС об актуализации двусторонних договоров

По словам посла сообщества при конфедерации Петроса Мавромихалиса, процесс должен "начаться в марте и завершиться в этом году"

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Швейцария возобновит переговоры с Евросоюзом (ЕС) об актуализации более 100 договоров, регулирующих широкий перечень аспектов двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на посла сообщества при конфедерации Петроса Мавромихалиса, что после нескольких месяцев подготовительных работ Брюссель и Берн "готовятся возобновить официальные переговоры по новому соглашению, чтобы обновить многочисленные договоры, заключенные несколько десятилетий назад". Процесс должен "начаться в марте и завершиться в этом году", добавил он.

Как отмечает агентство, в ЕС ранее заявили, что не будут по отдельности продлевать истекающие договоры без достижения нового всеобъемлющего соглашения с конфедерацией. В результате переговоров сторонам предстоит обновить положения более 100 существующих договоров, затрагивающих широкий перечень вопросов - от продуктовой безопасности до сертификации оборудования.

По утверждению дипломата, правительство Швейцарии осознает, что отказ от переговоров с ЕС почти три года назад "был ошибкой", и теперь готово работать над "убеждением скептически настроенной общественности в преимуществах более тесных связей с сообществом". Процесс заключения нового соглашения может существенно затянуться из-за особенностей политической системы конфедерации, в соответствии с которыми все подобные вопросы выносятся на референдум. В стране "все обычно занимает много времени", заключил дипломат.