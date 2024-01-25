В МИД Финляндии раскритиковали действия Израиля в секторе Газа

Глава ведомства Элина Валтонен отметила, что Израилю необходимо открыть больше погранпереходов для доставки помощи

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подвергла резкой критике действия Израиля в секторе Газа и заявила, что еврейское государство должно открыть больше пограничных переходов, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

"Нет, время самообороны закончилось. Я говорю совершенно ясно: довольно. Гражданское население в Газе нуждается в немедленном гуманитарном прекращении огня. Мирным жителям необходима гуманитарная помощь как можно скорее, потому что многие из них остро в ней нуждаются или уже умирают", - сказала Валтонен в интервью редакционному объединению RND.

Многочисленным грузовикам с гуманитарной помощью из-за рубежа, по ее словам, следует разрешить пересекать границу, а продовольствие необходимо раздавать всем желающим. "Израилю необходимо открыть дополнительные пограничные переходы, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", - подчеркнула глава МИД Финляндии.

По ее мнению, Израиль делает недостаточно, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения Газы. Как она заявила, чем дольше продлится конфликт, тем более радикальными станут не только экстремисты, но и умеренно настроенные жители Израиля и сектора Газа. "Но ХАМАС - это не просто террористы, это еще и политическая идея. И невозможно убить идею, не найдя лучшей идеи", - считает глава финского внешнеполитического ведомства.

Валтонен указала, что ситуация обостряется. "Набирают популярность экстремистские группировки и террористические организации, такие как хуситы в Красном море. Мы должны остановить это", - продолжила министр. Она отметила, что мирный план ЕС является многообещающим. Если страны региона согласятся с ним, "это может стать решающим шагом на пути к мирному будущему", считает глава МИД.

Валтонен подчеркнула, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от урегулирования на основе сосуществования двух государств "ничуть не приближает к разрешению конфликта и установлению мира". "В Израиле скоро приближаются выборы, и израильтяне, как и палестинцы, жаждут будущего, гарантирующего мир. На данный момент перспективы нет. Нетаньяху не представил альтернативы решению на основе двух государств", - резюмировала глава МИД.