Европарламентарий призвал к созданию европейских механизмов ядерного сдерживания

По словам Манфреда Вебера, "все знают, что когда дело доходит до критической ситуации, то ядерный вариант становится действительно решающим"

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Европа должна создать собственные механизмы ядерного сдерживания, без помощи США. Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер в интервью европейской версии газеты Politico.

"Европа должна создать систему сдерживания. Мы должны быть в состоянии сдерживать и защищать себя. Мы все знаем, что когда дело доходит до критической ситуации, то ядерный вариант становится действительно решающим", - приводит газета слова Вебера.

В статье Politico указывается, что вопрос об обеспечении Европы средствами ядерной обороны возник на фоне выборов в США. В настоящее время НАТО полагается на американские ядерное оружие, развернутое на шести военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. "Мы хотим НАТО, но мы также должны быть достаточно сильными, чтобы иметь возможность защитить себя без него или во времена Трампа, независимо от результатов выборов в США", - подчеркнул Вебер.

Газета подчеркивает, что в ЕС единственной страной, способной сыграть роль в обеспечении ядерной безопасности, является Франция, которая, по данным газеты, обладает почти 300 ядерными боеголовками. Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2020 году выдвигал идею европейского ядерного сдерживания под руководством своей страны. Германия не приняла это предложение. В 2022 году Париж снова призвал к обсуждению этого вопроса с Берлином, заявив, что предложение все еще находится на рассмотрении, пишет издание. По словам Вебера, он хотел бы "видеть европейское измерение ядерной обороны долгосрочной целью". "Однако сейчас это невозможно. Европа должна принять предложение Макрона и подумать сейчас о том, как ядерное вооружение Франции может также быть встроенным в европейские структуры", - заявил он..

В качестве альтернативы лидер фракции ЕНП упомянул Великобританию, имеющую, по данным газеты, по меньшей мере 260 ядерных боеголовок. "Нам следует начать конструктивный диалог с нашими британскими друзьями", - считает Вебер. Между тем он признал, что Великобритания испытывает сложности с обеспечением собственной безопасности, у нее заканчивается военное финансирование и ей сложно поддерживать свои мощности, пишет издание.