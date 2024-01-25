В Финляндии заявили, что их компании не вернутся в Россию в ближайшее время

Глава МИД страны отметила, что несанкционированное прибытие мигрантов через восточную границу расценивается как враждебное действие России, нацеленное в том числе на Евросоюз и НАТО

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что финские компании не вернутся в Россию в ближайшем будущем.

"По сравнению с другими странами, например, Германией, Грецией, Италией и Австрией, финские компании имеют гораздо меньше связей с российской экономикой. Конца войне на Украине не предвидится, и финские компании не вернутся в Россию для ведения бизнеса ни в следующем месяце, ни в следующем году", - сказала Валтонен в интервью редакционному объединению RND, отвечая на вопрос могут ли финские компании вернуться в РФ через несколько лет. "Кто знает, что будет через несколько лет. Но финские компании, вероятно, не будут первыми, кто снова вернется в Россию", - подчеркнула министр.

В то же время Валтонен вновь указала, что Финляндия расценивает несанкционированное прибытие мигрантов через свою восточную границу как враждебное действие России, нацеленное в том числе на Евросоюз и НАТО. По ее словам, из-за этого Финляндии "пришлось закрыть всю границу с РФ". "Нам нужны новые правовые решения, особенно на европейском уровне", - добавила она.

Несмотря на то, что есть Агентство ЕС по контролю границ Frontex, у него нет полномочий препятствовать пересечению границы мигрантами, заметила Валтонен. "Именно поэтому Frontex должна быть предоставлена возможность препятствовать нелегальному въезду людей в страну", - констатировала министр. Она подчеркнула, что для защиты границы Финляндия "построит пограничный забор, но его длина не будет составлять 1,3 тыс. км". "Это просто невозможно. Мы также сейчас работаем над новым законодательством, с помощью которого хотим найти решение ситуации на границе", - заключила глава МИД Финляндии.