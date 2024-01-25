Блинкен назвал условие, при котором США готовы снять санкции с Нигера

Госсекретарь отметил необходимость возвращения страны к конституционному порядку

НАЙРОБИ, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы снять с Нигера санкции и возобновить реализацию совместных программ в области борьбы с терроризмом, если пришедшие к власти в западноафриканской стране военные вернут демократический порядок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеоинтервью журналу Jeune Afrique.

"Если Нигер вернется к конституционному порядку, мы, очевидно, готовы снять санкции, готовы возобновить наши совместные программы по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности", - сказал глава американской дипломатии.

Также Блинкен высказался о созданном в сентябре 2023 года Альянсе государств Сахеля, в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Отвечая на вопрос, беспокоит ли США создание этого военного объединения, американский госсекретарь отметил, что "все зависит от конкретных шагов, которые будут предпринимать путчисты".

Блинкен с 21 по 26 января находится в поездке по странам Африки. В программу турне входит посещение Анголы, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Нигерии. Среди тем обсуждений перспективы развития сотрудничества в экономике и безопасности.

По словам российского эксперта-африканиста Сергея Елединова, который пообщался с ТАСС, попытки властей США, в том числе с помощью визитов высокопоставленных лиц, активизировать свою деятельность в Африке вызваны растущим влиянием России на континенте.