Кабмин Армении одобрил соглашение о статусе гражданской миссии на границе с Азербайджаном

После одобрения правительством законопроект будет отправлен в Конституционный суд для обсуждения его соответствия главному закону страны, а после этого будет представлен в парламент для полной ратификации

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Правительство Армении на заседании приняло решение одобрить соглашение о статусе гражданской миссии Евросоюза, которая мониторит ситуацию на границе с Азербайджаном. Заседание кабмина транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Одобрить законодательную инициативу правительства Республики Армения относительно проекта закона Республики Армения "О ратификации соглашения между Республикой Армения и ЕС о статусе миссии ЕС в Армении", которое подписано 20 ноября 2023 года", - отмечается в постановлении.

После одобрения правительством законопроект будет отправлен в Конституционный суд для обсуждения его соответствия главному закону страны, а после этого будет представлен в парламент для полной ратификации.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 декабря 2023 года заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение довести число наблюдателей ЕС в Армении с 138 до 209. По словам еврочиновника, расширение миссии станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы.