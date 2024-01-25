В Раде объяснили законопроект о гражданстве грядущим демографическим кризисом

Инициатива содержит поправки к закону о гражданстве, целью которых является "актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зарегистрированный в Верховной раде законопроект о множественном гражданстве обусловлен демографическим кризисом, который ожидает Украину. Об этом заявил депутат украинского парламента от пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко.

"Мне кажется, что основная его [законопроекта] идея состоит в том, что перед нами [будет] очень тяжелый демографический кризис. Миллионы людей оказались за границей. И неизвестно, когда и сколько из них вернется. И такой закон, по-моему, должен создавать стимулы для этнических украинцев поддерживать связь со своей родиной", - отметил он в интервью изданию "Главком".

Законопроект содержит поправки к закону о гражданстве, целью которых является "актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины". Кроме того регулируется порядок предоставления украинского гражданства иностранцам, которые воюют в составе украинских вооруженных формирований, а также членам их семей. Они должны отказаться от гражданства другой страны, если она не внесена в список государств, граждане которых могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке. Граждане РФ, а также лица с неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления украинский паспорт получить не смогут.

Эта законодательная инициатива уже вызвала вопросы среди парламентариев. Так, депутат Ярослав Железняк напомнил, что в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Раду законопроект о двойном гражданстве. По словам депутата, законопроект в первом чтении даже был одобрен профильным комитетом, однако "потом ничего не происходило четыре года". Причины, по которым предыдущая инициатива не продвинулась дальше, Железняку неизвестны. Вопросы также возникли у депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского - в частности, в связи с объявленными в стране военным положением и всеобщей мобилизацией. Он задался вопросом, подлежит ли мобилизации новообращенный гражданин, сохраняющий другое гражданство.

Сейчас Конституция Украины запрещает двойное гражданство. В октябре 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства. По его словам, это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины. При этом министр заявил, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или "недружественными странами".