РФ, Иран и Турция отметили роль астанинского процесса в сирийском урегулировании

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран подчеркнули ведущую роль астанинского процесса в продвижении сирийского урегулирования. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
В тексте заявления, который зачитал замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев, указано, что страны астанинского формата:
- рассмотрели развитие ситуации в мире и регионе и подчеркнули ведущую роль астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса;
- осудили все военные нападения Израиля в Сирии, сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии;
- подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам, а также приветствовали предпринимаемые в этих целях усилия гарантов астанинского формата в рамках четырехстороннего формата;
- подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран - гарантов астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национально диалога в Сочи в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в Сирии, а также призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению 9-й сессии его редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон;
- подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами - участниками и специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном
- подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД) и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу;
- выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами;
- договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию;
- выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу, а также призвали к исполнению резолюции Генеральной Ассамблеи от 2023 года с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права;
- подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона;
- отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации;
- договорились провести 22-ю международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.
В июне 2023 года, на 20-й встрече, МИД Казахстана предложил завершить переговоры по Сирии в Астане и связал это решение с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей, в частности отмечалось желание Анкары восстановить отношения с Дамаском и возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Однако власти Казахстана, как отметили во внешнеполитическом ведомстве страны, решили провести новую, 21-ю встречу, "в соответствии с коллективным обращением стран - гарантов" формата - России, Ирана и Турции.