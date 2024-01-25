В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь отметил, что "для объединения родины Тайвань должен быть возвращен"

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Тайвань никогда не будет страной, независимость Тайваня никогда не будет достигнута, замысел внешних сил по разделению Китая никогда не увенчается успехом", - сказал У Цянь.

Он добавил, что "для объединения родины Тайвань должен быть возвращен". "Народно-освободительная армия Китая будет разговаривать действиями, она всегда будет великой стальной стеной, защищающей национальный суверенитет и территориальную целостность", - заявил У Цянь.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.