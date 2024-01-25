Замглавы МИД Сирии потребовал прекратить Израиль атаковать их территорию

Бассам Саббаг отметил, что "агрессивные атаки" служат интересам террористических группировок

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Сирия требует положить конец агрессивным атакам Израиля на свою территорию, которые служат интересам террористических группировок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел арабской республики Бассам Саббаг, выступая на пресс-конференции по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Продолжающиеся нападения Израиля на военные и гражданские объекты на территории Сирии направлены на оказание поддержки террористам и служат их интересам, - сказал дипломат. - Эти агрессивные акции нацелены на продление состояния нестабильности в Сирии".

Саббаг подчеркнул, что приоритетом для правительства республики является возвращение сирийских беженцев на родину. "Мы работаем совместно с Организацией Объединенных Наций над созданием необходимых условий для процесса возвращения перемещенных лиц", - указал он.

Глава делегации указал также "на необходимость немедленной и безоговорочной отмены односторонних принудительных мер, введенных США и Евросоюзом в отношении сирийского народа".

Астанинский процесс - переговоры с целью достижения урегулирования в Сирии - начались по инициативе РФ, Турции и Ирана в 2017 году. В июне 2023 года, на 20-й встрече, МИД Казахстана предложил завершить переговоры по Сирии в Астане и связал это решение с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей после объявленного желания Анкары восстановить отношения с Дамаском и возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Однако позднее власти Казахстана решили провести 21-ю встречу после коллективного обращения стран - гарантов формата - России, Ирана и Турции.