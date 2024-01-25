Лукашенко заявил, что в системе Минздрава должны быть преданные государству профессионалы

Президент Белоруссии назвал недопустимым, когда сотрудник при должности "смотрит на соседнюю страну"

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует покончить с "кланами" в системе министерства здравоохранения, отметив, что работать должны профессионалы, преданные государству.

"Должны быть исключительно профессионалы, преданные своему делу и государству люди <…>. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы, и прочее. Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому", - сказал Лукашенко, назначая Александра Ходжаева новым министром здравоохранения республики, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, недопустимо, когда сотрудник при должности "смотрит на соседнюю страну". "Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать - не то денег больше, не то еще чего-то. С этим мы тоже разбираться начали", - сказал глава государства.

При этом он заметил, что "некоторые беглые [оппозиционно настроенные белорусы] на Западе сидят, а тут родственнички и прочие творят то, что творили раньше". "Только втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая, потерять страну мы не можем, - сказал Лукашенко. - Беларусь должна быть суверенным, независимым государством, не создавать проблем соседям".

По его словам, с учетом этого надо подходить к назначению кадров, формированию состава министерства.