В МО КНР заявили, что Китай не прекратит маневры вокруг Тайваня

Официальный представитель Минобороны страны У Цянь отметил, что НОАК недавно провели патрулирование около острова "с целью дальнейшего повышения фактического уровня боевой подготовки войск и повышения их способности к защищать национальный суверенитет и территориальную целостность"

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает готовиться к боевым действиям, китайские военные не прекратят рутинные маневры вокруг Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

По его словам, НОАК недавно провели патрулирование около острова "с целью дальнейшего повышения фактического уровня боевой подготовки войск и повышения их способности к защищать национальный суверенитет и территориальную целостность". "НОАК продолжает обучать войска и готовиться к войне, а также продолжит регулярно организовывать соответствующие военные операции", - заявил У Цянь.

Военные Тайваня 25 января сообщили в X, что зафиксировали приближение 6 кораблей и 18 летательных аппаратов НОАК.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.