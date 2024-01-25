Политики ФРГ выступили против обмена ракетами с Британией для передачи Storm Shadow Киеву

Система Taurus качественнее систем вооружения союзников, поскольку ее практически невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, отметил глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Представители партии "Союз-90"/"зеленые", Свободной демократической партии (СвДП) и Христианско-демократического союза (ХДС) скептически отнеслись к так называемому круговому обмену дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, в результате которого Великобритания купила бы вооружение этого типа у ФРГ, что дало бы британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

"Данные соображения демонстрируют слабость канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в поддержке Украины", - заявил агентству DPA глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые"). Послание, по его словам, гласит: "Великобритания может добиться успеха, а Германия - нет". Хотя круговой обмен, как считает политик, был бы лучше, чем ничего. Однако немецкая система Taurus качественнее систем вооружения союзников, поскольку ее практически невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, подчеркнул Хофрайтер.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) уже отклонила предложение о круговом обмене. "Украине нужны Taurus и немедленно", - заявила она газете Handelsblatt. "Storm Shadow не является равноценной заменой. В этом плане предложение неприемлемо", - утверждала она.

Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил DPA, что такой круговой обмен был бы "неудобным" для Германии и противоречил бы притязаниям ФРГ на лидерство в Европе. "Если Германия примет предложение, это также будет признаком отсутствия доверия к Украине", - подчеркнул он. "Вот почему ФРГ должна, наконец, оказать прямую помощь, потому что поддержка Украины, в том числе с помощью Taurus, служит нашей собственной безопасности, предотвращает массовое бегство и расширение войны", - резюмировал эксперт.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщила, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. По данным издания, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его. Для Шольца сделка с Великобританией стала бы возможностью решить актуальную проблему споров вокруг Taurus, которые уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину, говорится в статье.

О ситуации вокруг поставок Taurus Киеву

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.