МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Милоша Биковича

Актер сыграет в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МИД Украины выразил недовольство телекомпанией HBO, которая привлекла к съемкам в третьем сезоне сериала "Белый лотос" сербского и российского актера Милоша Биковича.

"Милош Бикович, сербский актер, поддерживавший Россию <...>, теперь должен сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Х (ранее Twitter). "Можете ли вы работать с [таким] человеком", - возмущается украинский МИД.

Бикович - сербский актер, с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. В России снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", а также в картинах "Холоп" и "Холоп 2".

12 января агент артиста подтвердил, что Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала телекомпании HBO "Белый лотос". Какую конкретно роль Бикович исполнит в проекте, не уточнялось.

"Белый лотос" - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии. По данным издания Variety, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.