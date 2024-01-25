Глава МИД Мальты представил приоритеты председательства страны в ОБСЕ

Ян Борг отметил замену руководства организации и согласование ее бюджета

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Поиск новых кандидатов на пост четырех ключевых руководителей ОБСЕ, в также согласование бюджета организации и выбор ее председателя на 2026 год будут приоритетными задачами мальтийского председательства в объединении. Об этом заявил министр иностранных дел островного государства Ян Борг на пресс-конференции в Вене.

"Среди основных приоритетов [Мальты] - утверждение единого бюджета, выбор нового руководства четырех ключевых институтов ОБСЕ и назначение председателя на 2026 год", - подчеркнул действующий председатель организации.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту действующего председателя ОБСЕ. В ходе министерского совещания в Скопье в декабре 2023 года Россия согласилась на продление срока мандата генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и трех других высших руководителей организации (представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи) на девять месяцев, до сентября 2024 года.

Страны ОБСЕ не могут согласовать регулярный бюджет организации с 2022 года, Россия выступает за консенсусный подход к составлению финансовых обязательств объединения.