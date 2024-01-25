Bloomberg: Венгрия откажется от возражений против создания фонда помощи для Украины

По данным агентства, Будапешт одобрит финансирование Киева, как только послы стран ЕС "решат технические вопросы"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Венгрия откажется от возражений против учреждения Евросоюзом нового фонда военной помощи Украине объемом в 5 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Будапешт не будет мешать достижению консенсуса на будущей встрече послов стран ЕС и одобрит финансирование Киева, как только дипломаты "решат технические вопросы". Достижение договоренности о создании подобного фонда проложит дорогу к "модернизации механизма осуществления стабильных поставок оружия" на Украину.

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Будапешт предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Венгрия считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.