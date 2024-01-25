Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Италии ситуацию в Газе

Исраэль Кац отметил, что просил Антонио Таяни вмешаться по отношению к ливанскому правительству с тем, чтобы вытеснить "Хезболлах" из южного Ливана, иначе страна столкнется с разрушительным ударом, от которого не сможет оправиться

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что обсудил с министром иностранных дел и вице-премьером Италии Антонио Таяни ситуацию в секторе Газа, освобождение удерживаемых в анклаве заложников и обстановку на ливано-израильской границе.

"Я встретился с министром иностранных дел Италии, настоящим другом Израиля. Мое главное послание ему заключалось в том, что у нас (Израиля - прим. ТАСС) нет другого выбора, кроме как завершить нашу миссию в секторе Газа - вернуть всех заложников домой и нейтрализовать [правящее в палестинском анклаве движение] ХАМАС", - написал Кац на своей странице в X. "Я просил его (Таяни - прим. ТАСС) вмешательства по отношению к ливанскому правительству с тем, чтобы вытеснить [шиитскую организацию] "Хезболлах" из южного Ливана, иначе Ливан столкнется с разрушительным ударом, от которого он не сможет оправиться", - отметил Кац.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.