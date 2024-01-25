Глава МИД Литвы намерен узнать в Киеве, в какой помощи нуждается Украина

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что вновь находится "в столице самых вдохновенных европейцев"

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом на Украину с намерением получить информацию о том, в чем еще нуждается Киев. Об этом глава дипведомства написал на странице в Х.

"Я вновь нахожусь в столице самых вдохновенных, каких я когда-либо встречал, европейцев, чтобы выяснить, чем Литва может еще помочь". - говорится в тексте.

Как отмечал президент балтийской республики Гитанас Науседа, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны. "Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП", - утверждал он.

В свою очередь, министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Кроме того, Литва регулярно отправляет Украине различные невоенные грузы.