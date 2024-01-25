Премьер Японии заявил, что не собирается в отставку из-за скандала в правящей партии

Фумио Кисида отметил, что хочет выполнить свои обязанности, возглавив дискуссию о политическом реформировании в партии

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), не планирует уходить в отставку из-за скандала с нарушениями финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в его партии.

"Я хочу выполнить свои обязанности, возглавив дискуссию [о политическом реформировании в партии]", - привело агентство Kyodo его ответ на вопрос, не рассматривает ли он возможность уйти в отставку.

В четверг комитет ЛДП по вопросам политической реформы одобрил предложения о мерах в связи с разгоревшимся скандалом. Его суть сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал, как предполагается, касается крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которую до декабря прошлого года возглавлял сам Кисида. Эти три фракции уже объявили о своем роспуске.

Одобренные предложения о мерах в связи со скандалом напрямую не требуют роспуска фракций, однако сам Кисида ранее заявил, что ЛДП стоит отойти от своей традиционной фракционной модели. Четыре из шести фракций уже заявили о роспуске. В принятом документе предлагается потребовать от внутрипартийных групп депутатов не проводить мероприятия для сбора политических пожертвований, а также отказаться от практики предоставления финансовых средств своим членам и перестать рекомендовать своих представителей на правительственные и руководящие партийные посты. Традиционно фракции ЛДП, доминирующей в японском политическом мире весь послевоенный период, играют решающую роль при решении кадровых вопросов.

Как отмечается в документе, "политические группы", то есть фракции, должны "полностью отойти от финансовых и кадровых вопросов". Вместе с тем, как предполагается, депутаты могут проводить мероприятия для сбора средств в индивидуальном порядке, а влиятельные политики - добиваться важных постов для членов партии, связанных с ними. До сих пор о роспуске не заявили лишь внутрипартийные группы зампреда ЛДП, экс-премьера Таро Асо и генсека партии Тосимицу Мотэги. Они считаются самыми влиятельными внутрипартийными группами после фракции Абэ, которая ранее объявила о роспуске.