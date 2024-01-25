В Венгрии заявили, что помогут Молдавии быстро провести переговоры о вступлении в ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что Будапешт "безоговорочно поддерживает членство Молдавии в Европейском союзе"

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Венгрия поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз и будет способствовать тому, чтобы переговоры по этому вопросу прошли быстро и результативно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с молдавским коллегой Дорином Речаном.

"Венгрия безоговорочно поддерживает членство Молдавии в Европейском союзе", - сказал глава правительства. По его словам, "речь идет не только о том, что членство в ЕС будет полезно для Молдавии, но и о том, что Евросоюзу нужна новая энергия". "Ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать", - добавил Орбан.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдавией было подписано в 2014 году и прошедшие с тех пор 8 лет оказались для этой страны "мучительно долгим периодом". На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года было принято решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в сообщество. Орбан выразил надежду, что эти переговоры, которые могут начаться уже в марте 2024 года, пройдут быстро и благодаря этому удастся "компенсировать часть потерянного времени".

Премьер также выступил в поддержку установления режима беспошлинной торговли между ЕС и Молдавией и сообщил, что Венгрия примет меры для налаживания прямого воздушного сообщения с этой страной. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что авиакомпания Wizz Air вскоре начнет рейсы между Будапештом и Кишиневом.