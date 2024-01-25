Израиль считает, что Суд ООН "полностью отвергнет" иск ЮАР по Газе

Оглашение решения назначили на 26 января

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль полагает, что Международный суд ООН в Гааге 26 января "полностью отвергнет" выдвинутые ЮАР обвинения по ситуации в секторе Газа.

"Мы знаем, что завтра Международный суд должен вынести решение по предупредительным мерам [по иску ЮАР]. Мы, конечно, ожидаем, что он (Суд ООН - прим. ТАСС) полностью отвергнет абсурдные и нелепые обвинения, выдвинутые ЮАР", - сказал Леви в ходе брифинга для иностранных журналистов. "Предлагаем дождаться, что скажет Международный cуд", - добавил он в ответ на дополнительный вопрос.

В среду Международный суд ООН назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа. ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.