Маск обвинил администрацию США в том, что она нарушает закон из-за ситуации с мигрантами

Предприниматель прокомментировал пост губернатора Техаса Грега Эбботта, который ранее заявил, что у штата "есть конституционное право на самозащиту"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она нарушает закон, не помогая властям Техаса в борьбе с нелегальными мигрантами.

"Техас абсолютно прав. Эта администрация осознанно нарушает закон, потворствуя нелегальной иммиграции в беспрецедентных масштабах!", - написал Маск в X (ранее Twitter).

Предприниматель прокомментировал пост губернатора Техаса Грега Эбботта, который опубликовал заявление по ситуации на границе и подчеркнул, что у штата "есть конституционное право на самозащиту". По словам Эбботта, власти Техаса готовы самостоятельно оборонять границу с Мексикой от "вторжения" нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

Американские СМИ ранее сообщали, что Маск живет в Техасе, а в техасском Остине базируется штаб-квартира основанной предпринимателем корпорации Tesla. Также Маск, по сообщениям СМИ, планирует построить собственный город в штате и открыть там университет.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.