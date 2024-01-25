В ООН назвали нелегитимным требование к сотрудникам покинуть территорию хуситов

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что действия хуситов осложняют выполнение мандата ООН по поддержке народа Йемена

ООН, 25 января. /ТАСС/. Требование хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" к сотрудникам ООН из США и Великобритании покинуть подконтрольную мятежникам территорию не имеет под собой законных оснований. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что хуситы потребовали от сотрудников ООН из США и Великобритании покинуть подконтрольные "Ансар Аллах" районы Йемена в течение месяца. "Необходимо сказать, что любая просьба или требование к сотрудникам ООН покинуть [определенную территорию] исключительно на основании гражданства этих сотрудников несовместимы с правовой базой, применимой к ООН", - отметил Дюжаррик.

Действия хуситов, добавил представитель генсека ООН, осложняют выполнение мандата организации по поддержке народа Йемена. Он призвал власти республики обеспечить такие условия, чтобы сотрудники ООН смогли продолжать работать от имени всемирной организации.

23 января ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что хуситы дали сотрудникам ООН из числа граждан США и подданных Великобритании месяц, чтобы покинуть районы Йемена, находящиеся под контролем мятежников. На следующий день телеканал Sky News Arabia выступил с утверждением, что хуситы дважды не позволили самолету ООН приземлиться в аэропорту провинции Мариб на востоке Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным.