Украина пригласила главу Генштаба Польши работать вместе в бригадах

Валерий Залужный также обсудил с Веславом Кукулой украинских военнослужащих в Польше

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пригласил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного по итогам телефонных переговоров с Кукулой.

"Пригласил генерала Кукулу в Польшу совместно поработать в бригадах и на пунктах управления", - отмечается в тексте.

Залужный также обсудил с Кукулой украинских военнослужащих в Польше. Он не пояснил, как видит "совместную работу" с Кукулой в ситуации, когда Украина ведет боевые действия. Польша является страной НАТО, и члены альянса неоднократно подчеркивали, что их военные на Украине не находятся.

В то же время директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее отмечал, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.