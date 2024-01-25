Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США по атомной энергетике

На территории АЭС "Козлодуй" планируется строительство двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000

СОФИЯ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на территории АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000.

"Документ создаст условия для расширения сотрудничества по проекту строительства новой ядерной мощности на АЭС "Козлодуй" и реализации ядерной программы для гражданских целей в Болгарии на взаимовыгодных условиях, с учетом общих интересов и целей двух государств", - говорится в сообщении. Отмечено, что для Болгарии ядерная энергетика имеет важную роль для гарантий национальной, региональной и европейской энергетической безопасности, так как обеспечивает энергией по доступным ценам и является ключевым элементом усилий по переходу к экономике с низким уровнем эмиссий парниковых газов.

Как сообщает правительственная пресс-служба по итогам заседания кабмина, соглашение должно быть ратифицировано болгарским парламентом.

В январе 2023 года депутаты парламента обязали болгарский кабмин провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новых ядерных реакторов по технологии АР1000 (американский двухконтурный ядерный реактор поколения III+, разработанный компанией Westinghouse). Депутаты подчеркнули необходимость развития атомной энергетики, утверждая, что геополитическая ситуация не позволяет рассчитывать на сотрудничество с Росатомом в вопросе строительства АЭС "Белене", на которую Болгария потратила около €1,5 млрд.