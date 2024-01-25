Хуситы заявили, что использовали для атак в Красном море более 50 ракет и 200 дронов

Они атаковали коммерческие суда и военные корабли, отметил лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Хуситы с ноября 2023 года использовали более 50 крылатых и баллистических ракет, а также более 200 беспилотников для атак на коммерческие суда и военные корабли в водах Красного моря и Аденского залива. Об этом заявил лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси.

"К настоящему моменту результатом наших операций является запуск более 200 дронов и более 50 крылатых и баллистических ракет", - сказал лидер движения в обращении к своим сторонникам, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Аль-Хуси подчеркнул, что движение продолжит совершать атаки в Красном море до тех пор, пока Израиль не прекратит военную кампанию в секторе Газа. При этом лидер "Ансар Аллах" заявил, что действия хуситов не угрожают безопасности морского судоходства, поскольку "ударам подвергаются только связанные с Израилем суда". По его словам, с начала атак хуситов через Красное море прошли 4 874 коммерческих судна.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.