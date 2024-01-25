Пленный рассказал, что новозеландские инструкторы обучали ВСУ нереалистичным приемам боя

По словам рядового 82-й бригады ВСУ Валерия Колюжного, в учебном центре в Житомирской области иностранные инструкторы преподавали штурм и оборону окопов, тактическую медицину, штурм и оборону зданий

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Инструкторы по боевой подготовке из Новой Зеландии, которые работали с мобилизованными в ВСУ, обучали военнослужащих "для галочки", демонстрируя приемы, которые нельзя использовать в реальном столкновении. Об этом рассказал ТАСС рядовой 82-й бригады ВСУ Валерий Колюжный, который попал в плен на запорожском направлении через несколько дней после прибытия на фронт из учебного центра.

"В учебке нас тренировали украинцы, но был такой момент: приезжали на 8-10 дней с переводчиком, как нам сказали, четыре человека из Новой Зеландии", - сообщил он.

По его словам, в учебном центре в Житомирской области иностранные инструкторы преподавали штурм и оборону окопов, тактическую медицину, штурм и оборону зданий.

"Они где-то в другом месте [постоянно] были, а мы так - для галочки. Были такие нюансы, что они показывают, рассказывают, но реально такое в бою ты не сделаешь. Это так - лишь бы было", - добавил собеседник агентства.

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.