США ввели санкции против отвечающих за военные операции "ключевых лиц" хуситов Йемена

В черный список попали четыре "ключевых должностных лица сил "Ансар Аллах"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против отвечающих за военные операции "ключевых лиц" йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

В черный список попали четыре "ключевых должностных лица сил "Ансар Аллах", широко известных как хуситы, за их поддержку терактов, направленных против торгового судоходства". "Сегодняшние меры направлены против четырех человек, которые поддерживали недавние нападения хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей", - добавили в Минфине. В финансовом ведомстве сообщили, что власти Великобритании также ввели рестрикции против "этих ключевых фигур сил хуситов".

"Постоянные теракты хуситов против торговых судов и их гражданских экипажей, которые на законных основаниях проходят через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, имеющие решающее значение для международной безопасности, стабильности и процветания, - утверждал заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку. - Сегодняшние совместные действия с Великобританией демонстрируют наши коллективные усилия, направленные на использование всех возможностей для пресечения этих атак". В черный список попали Мухаммед Насер аль-Атефи, Мухаммед Ахмед ат-Талеби, Мухаммед Али аль-Кадери и Мухаммед Фадль Абдель Наби.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Как ранее заявил Пентагон, с середины ноября прошлого года йеменские мятежники атаковали несколько десятков гражданских судов, а также кораблей.