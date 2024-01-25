В Испании одобрили изменение статьи конституции о людях с ограниченными возможностями

За изменение проголосовали 254 сенатора, еще 3 выступили против

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Испанский Сенат (верхняя палата парламента) окончательно одобрил предложение о внесении изменений в статью конституции, касающуюся людей с ограниченными возможностями.

Как говорится в публикации палаты в X (ранее Twitter), парламент "окончательно одобрил предложение о реформе 49-й статьи испанской конституции". За изменение проголосовали 254 сенатора, 3 выступили против.

49-я статья основного закона страны посвящена правам и защите людей с ограниченными возможностями. Сейчас в ней говорится, что "органы государственной власти будут проводить политику обеспечения, лечения, реабилитации и интеграции" людей, которые являются "ослабленными" с физической или умственной точки зрения. Новая редакция предлагает заменить формулировку на "люди с инвалидностью".