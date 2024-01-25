Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Рада".

"Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться обмены пленными после инцидента с самолетом Ил-76.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам, что работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена.