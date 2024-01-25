ЕСПЧ продолжает рассмотрение пяти исков Украины против России

Председатель суда Сиофра О'Лири отметила, что РФ вышла из Совета Европы и ЕКПЧ, однако ЕСПЧ считает ее ответчиком по оставшимся на рассмотрении делам и отдает приоритет делам, связанным с Украиной

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжает рассматривать пять межгосударственных исков со стороны Украины против России, несмотря на ее выход из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЕСПЧ Сиофра О'Лири.

"В контексте украинского конфликта мы рассматриваем пять межгосударственных исков Украины против России", - сказала она.

Председатель суда уточнила, что в декабре прошли слушания по жалобе Украины против России касательно нарушений ЕКПЧ, слушания еще по трем делам, связанным с событиями на востоке Украины с 2014 по 2022 год и с крушением пассажирского рейса MH-17, запланированы на первую половину 2024 года. О'Лири отметила, что Россия вышла из Совета Европы и ЕКПЧ, однако суд считает ее ответчиком по оставшимся на рассмотрении делам и отдает приоритет делам, связанным с Украиной. Комментируя же общую ситуацию с количеством жалоб, связанных с Украиной, она уточнила, что сейчас эта страна занимает третье место среди членов Совета Европы по их количеству - по состоянию на конец 2023 года на рассмотрении было 8,7 тыс. жалоб.

Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что "государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину". 11 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта, необязательны для исполнения.

Россия присоединилась к Совету Европы в феврале 1996 года. При вступлении она взяла на себя обязательства, среди которых присоединение к европейским конвенциям, передача учреждений пенитенциарной системы России под юрисдикцию Минюста (из МВД), принятие закона об альтернативной военной службе и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека.