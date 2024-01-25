В ЕСПЧ допустили, что новые правила высылки мигрантов из Британии нарушат права человека

Председатель Европейского суда по правам человека Сиофра О'Лири заявила, что не будет давать "абстрактных комментариев" по поводу принимаемых в тех или иных странах законов

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может признать нарушением Конвенции о правах человека (ЕКПЧ) принятый британским парламентом законопроект, разрешающий высылку нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЕСПЧ Сиофра О'Лири.

"Существует четкое юридическое обязательство государств соблюдать меры, предусмотренные правилом 39 регламента суда. Правовой основой для этого является, прежде всего, статья 34 конвенции, - сказала она. - В прошлом, когда государства не выполняли указания правила 39, судьи признавали, что государства нарушили свои обязательства по статье 34 ЕКПЧ".

Статья 34 предусматривает обязательство для государств рассматривать жалобы "от любого физического лица, неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что стали жертвами нарушения" их прав. В соответствии с этой статьей, стороны конвенции "обязуются не препятствовать каким-либо образом эффективному осуществлению этого права".

В то же время председатель ЕСПЧ заявила, что не будет давать "абстрактных комментариев" по поводу принимаемых в тех или иных странах законов. Она отметила также, что "вопрос об иммиграции и предоставлении убежища привлекает повышенное внимание".

На прошлой неделе депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента приняли законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. До сих пор данную схему не удавалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. Чтобы обойти возникшую преграду, правительство премьер-министра Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

В общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых были удовлетворены 67% заявлений. На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,6 млн) в сутки.