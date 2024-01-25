Казахстан и Россия провели межведомственные консультации в рамках астанинского процесса

В МИД Казахстана сообщили, что стороны высоко отметили роль астанинского процесса в вопросах разрешения сирийского кризиса

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и России на уровне директоров департаментов прошли в столице республики в рамках состоявшейся 24-25 января 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе мероприятия стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах и усилиях мирового сообщества по комплексному урегулированию ситуации вокруг Сирии и ее постконфликтному восстановлению", - говорится в тексте.

В этом контексте, согласно информации МИД Казахстана, высоко отмечена роль астанинского процесса в вопросах разрешения сирийского кризиса. "По итогам встречи стороны договорились поддерживать диалог между ведомствами двух стран и подчеркнули необходимость регулярного проведения двусторонних консультаций", - указали в пресс-службе.

В консультациях участвовали также представители оборонных ведомств двух стран.