Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку в рамках подготовки к выборам

Димитар Ковачевски отметил, что продолжит выступать за реализацию европейского будущего для страны

БЕЛГРАД, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски и спикер парламента Талат Джафери подали в отставку для формирования технического правительства и подготовки парламентских выборов.

"Председатель правительства Республики Северная Македония Димитар Ковачевски сегодня, в установленный законом срок, подал заявление об отставке в парламенте Республики Северная Македония, проведя также встречу с председателем парламента Талатом Джафери, - говорится в заявлении правительства республики. - Ковачевски подчеркнул, что выполнял функции премьер-министра ответственно и самоотверженно, с должным уважением к гражданам, руководствуясь решимостью обеспечить единое общество для всех, с равными правами и обязанностями".

Премьер также заявил, что продолжит выступать за реализацию европейского будущего для страны, так как Скопье "не имеет другого пути, кроме европейского".

"С поданной отставкой премьер-министра Ковачевски начинается процедура формирования технического правительства, которое создаст условия для проведения честных и демократических президентских и парламентских выборов", - заключили в правительстве.

В соответствии с соглашением между двумя крупнейшими партиями правящей коалиции, "Социал-демократическим союзом Македонии" (СДСМ) и "Демократическим союзом за интеграцию", действующий спикер парламента Талат Джафери сменит лидера СДСМ Димитара Ковачевски на посту премьер-министра. Ожидается, что новое правительство сформируют 28 января.

Согласно Закону о правительстве, премьер-министр должен подать заявление об отставке за сто дней до парламентских выборов, дав таким образом возможность сформировать техническое правительство для подготовки и проведения парламентских выборов. Модель технического правительства впервые была использована в 2016 году, после того как четыре крупнейшие партии подписали между собой соответствующее соглашение.

Парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 8 мая, на ту же дату запланирован и второй тур президентских выборов, которые пройдут 24 апреля.