В Госдепе заявили, что ужесточат санкции против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что "права на ошибку остается все меньше"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции в отношении РФ и будут в том числе добиваться лишения Москвы доступа к ключевым компонентам производства вооружений. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Теперь нам нужно ужесточить наши санкции, и мы будет повышать издержки для российского экспорта и продолжать сокращать ее [России] доступ к ключевым компонентам для производства вооружений", - сказал американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

"Посмотрите, российское экономическое руководство очень талантливо, оно помогает прикрывать действия президента [России Владимира] Путина до сих пор", - сказал О'Брайен. Он отметил, что российский импорт остался примерно на том же уровне, что и до начала вооруженного конфликта на Украине, "что не то же самое, что уровень импорта, который предполагала бы военная экономика". "Но я думаю, что права на ошибку остается все меньше", - считает американский дипломат.