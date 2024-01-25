Норвегия заявила, что поможет разблокировать налоговые отчисления для Палестины

Их удерживает Израиль, отметил глава МИД скандинавской страны Эспен Барт Эйде

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Норвегия поможет Палестинской национальной администрации (ПНА) разблокировать предназначенные для нее налоговые отчисления, которые удерживает Израиль. Об этом заявил глава МИД скандинавской страны Эспен Барт Эйде, слова которого приводит агентство Reuters.

В конце прошлой недели власти Израиля сообщили, что готовы заключить соглашение, которое позволит передавать эти средства Норвегии, а не напрямую ПНА.

"Идет работа, направленная на то, чтобы попытаться определить рамки такого решения. Мы ведем диалог как с израильтянами, так и с Палестинской национальной администрацией и другими заинтересованными сторонами", - сказал Эейде, не приведя при этом подробностей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что израильские власти должны прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Власти Израиля отказываются это делать, объясняя свою позицию тем, что эти деньги не должны попасть в руки людей, которые могут быть связаны с нападениями на Израиль и его граждан.