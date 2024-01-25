Нетаньяху заявил, что Израиль не отказывается от цели ликвидации ХАМАС

По словам премьер-министра еврейского государства, Израиль добьется "полной победы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Израиль не отказывается от цели ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и добьется "полной победы", включая возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. С таким заявлением выступил глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху на церемонии посадки деревьев в память о павших бойцах дивизии "Газа" армии Израиля, сообщила канцелярия премьера.

"Обязуемся добиться полной победы. Полная победа означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех похищенных. Мы не отказываемся от этой цели", - распространила канцелярия высказывания премьера.

"ХАМАС совершил нападение [на Израиль] с намерением уничтожить нас, но мы уничтожим его. ХАМАС напал с намерением вырвать нас отсюда с корнем, но мы вырвем с корнем его", - продолжил Нетаньяху на церемонии, которая проходила в рамках отмечаемого 25 января иудейского праздника Ту би-шват, или нового года деревьев.

"В день праздника Ту би-шват, здесь, рядом с сектором Газа, я говорю самым ясным образом: нет замены углублению наших корней и нет альтернативы полной победе над нашими [Израиля] врагами", - продолжил Нетаньяху. "Мы еще глубже пустим корни в своей стране и искореним наших врагов", - добавил израильский премьер.

Израильтяне 15 числа месяца шват по еврейскому календарю отмечают Ту би-шват, или новый год деревьев, который приходится в этом году на 25 января. По традиции, плоды, завязавшиеся на деревьях до этой даты, считаются принадлежащими старому урожаю, а после нее - новому. В XVI веке Ту би-шват начал отмечаться как специальный праздник Земли Израиля, и его главной традицией является посадка деревьев.