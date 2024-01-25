Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену

Абдель Малек аль-Хуси отметил, что решение военного и политического руководства США наносить удары по Йемену не остановило атаки на коммерческие суда в Красном море, которые хуситы совершают с середины ноября 2023 года

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси считает контрпродуктивными удары, которые США и Великобритания наносят по военным объектам хуситов на территории Йемена.

"Какой бы ни была эскалация со стороны США и Великобритании, удары по Йемену контрпродуктивны и не могут заставить нас изменить позицию", - сказал лидер движения в обращении к своим сторонникам, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Он также отметил, что решение военного и политического руководства США наносить удары по Йемену не остановило атаки на коммерческие суда в Красном море, которые хуситы совершают с середины ноября 2023 года. "Ударив по нашей стране, американцы не смогли прекратить атаки на суда, но создали угрозу для себя и британцев", - подчеркнул лидер "Ансар Аллах".

Абдель Малек аль-Хуси обвинил Соединенные Штаты в стремлении вовлечь новые страны в конфликт на Ближнем Востоке. "Американцы посредством своего открытого обмана стремятся вовлечь других [в конфликт] для участия в защите преступной деятельности [Израиля]", - указал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.