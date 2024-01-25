Судьба пленных и поставки оружия из Европы. Ситуация вокруг Украины

Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого украинскими силами над Белгородской областью, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле согласны с необходимостью разбирать преступления киевского режима в ходе международного расследования.

Ничего пока нельзя сказать о том, каковы дальнейшие перспективы обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На этом фоне в Европе пытаются решить проблему поставок новых вооружений Киеву.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы РФ за сутки отбили 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, три атаки на донецком направлении и две атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях, в том числе запорожском, херсонском и южнодонецком, противник потерял до 925 бойцов, отметили в ведомстве.

За минувшие сутки ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах, указали в МО РФ. Были, в том числе, уничтожены семь орудий и пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) западного производства - США, Чехии и Польши. Кроме того, российскими средствами ПВО был уничтожен 91 беспилотный летательный аппарат ВСУ, а также сбито четыре снаряда РСЗО HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У", добавили в ведомстве.

Расследование катастрофы Ил-76

Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого украинскими силами над Белгородской областью, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Украинский лидер провел экстренное совещание с руководством ВС Украины, Главного управления разведки и министерства юстиции, призвав их "установить все четкие факты".

Позднее стало известно, что СБУ открыла уголовное дело по факту крушения Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных. Указывается, что дело квалифицировано по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Преступления киевского режима точно нужно разбирать в ходе международного расследования, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.

Как сообщила радиостанция France Info со ссылкой на французский военный источник, Ил-76, вероятно, был сбит при помощи ракеты из переданного Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным ТАСС, полученным от оперативных служб, в Белгородской области на месте крушения Ил-76 были обнаружены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

Перспективы обмена пленными

Ничего пока нельзя сказать о том, каковы дальнейшие перспективы обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о последствиях уничтожения ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76, Песков подчеркнул, что то, "каким образом это скажется на перспективах продолжения этого процесса (обмена пленными - прим. ТАСС), это никто не скажет". При этом он подчеркнул, что обмен пленными - "это процесс, который должен идти в абсолютной тишине".

Круговой обмен ракетами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не знает о предложении Великобритании совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Украина получит взамен британские системы Storm Shadow.

"Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня", - заявил Писториус, комментируя попавшую в СМИ информацию о том, что Великобритания намерена купить у Германии ракеты Taurus, а взамен поставить Украине больше Storm Shadow. Ракеты Taurus, по мнению министра, значительно превосходят Storm Shadow.

Немецкие вертолеты

Германия пообещала Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщило Минобороны ФРГ. Sea King - современный и надежный вертолет, который поможет украинцам в самых разных сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат, - процитировали в военном ведомстве министра обороны Бориса Писториуса. - Это первая такого рода поставка из Германии". Сроки передачи вертолетов не уточнялись.

Возражения снимаются

Венгрия откажется от возражений против учреждения Евросоюзом нового фонда военной помощи Украине объемом в €5 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, Будапешт не будет мешать достижению консенсуса на будущей встрече послов стран ЕС и одобрит финансирование Киева, как только дипломаты "решат технические вопросы". Достижение договоренности о создании подобного фонда проложит дорогу к "модернизации механизма осуществления стабильных поставок оружия" на Украину.

Транзит российского газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил своему словацкому коллеге Роберту Фицо, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу, сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Заявление Шмыгаля последовало после видеообращения, размещенного Фицо по итогам переговоров в Ужгороде 24 января. Словацкий премьер рассказал, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. "Это прекрасная новость, означающая, что и мы в Словакии сможем продолжать осуществлять транзит этого газа. От этого будут получать выгоду не только наши предприятия, но и Австрия, и Италия", - сказал Фицо, добавив, что вскоре будут окончательно оформлены детали данной договоренности.