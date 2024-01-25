СМИ: израильские войска обстреливают из орудий поселки на юге Ливана

По сведениям портала Lebanon 24, есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Армия Израиля ведет интенсивный огонь из артиллерийских и танковых орудий по территории Южного Ливана в ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как передал новостной портал Lebanon 24, под обстрел попали населенные пункты Альма-эш-Шааб, Блида, Кфар-Килла, Рашайя-эль-Фуххар, Тейр-Харфа и Эль-Хабария, в окрестностях которых действуют шиитские бойцы. Местные власти сообщили о разрушениях жилых домов и хозяйственных построек в результате попадания снарядов, поступили сведения о двух пострадавших.

Ранее истребители израильских ВВС в ходе атаки на военную базу "Хезболлах" в Биркет-Джаббуре уничтожили площадку, которая используется для запуска беспилотных летательных аппаратов. Воздушный рейд был совершен на горную местность Ханин возле пограничного поселка Эль-Базурия, где находится один из форпостов шиитских отрядов, откуда они обстреливают израильскую территорию из реактивных систем залпового огня.

По сведениям портала, жертвами израильских атак с начала военной эскалации 8 октября 2023 года на юге Ливана стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряло 164 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.