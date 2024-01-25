США начали разработку стратегии по безопасности в Черноморском регионе

По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, американские законодатели требуют от администрации президента Джо Байдена "более сфокусированной стратегии" на этом направлении

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. США приступили к разработке стратегии по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"В будущем нам предстоит работать с партнерами и союзниками в регионе для укрепления нашей стратегии по Черному морю", - заявил американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией). По его словам, американские законодатели требуют от администрации президента США Джо Байдена "более сфокусированной стратегии" на этом направлении.

"Мы уже запустили этот процесс. Не далее, чем на этой неделе, я провел встречи для того, чтобы обсудить укрепление [стратегии] в будущем вместе с Турцией и другими прибрежными государствами. Мы будем работать над этим", - отметил О'Брайен.

В конце декабря 2023 года Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября 2023 года). Как следует из документа, Конгресс обязал исполнительную власть США разработать стратегию по Черноморскому региону, которая будет направлена на увеличение помощи в сфере безопасности партнерам Соединенных Штатов.