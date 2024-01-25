В Белоруссии причастным к терроризму запретили выдавать выигрыши в рекламной игре

Согласно указу президента республики Александра Лукашенко, также введена обязанность организаторов при проведении рекламной игры в сети использовать только "зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы"

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Причастным к террористической деятельности и их наследникам запретили выдавать выигрыши в рекламной игре. Это следует из указа президента страны Александра Лукашенко "О проведении рекламных игр в Республике Беларусь", сообщает президентская пресс-служба.

"Установлен запрет на выдачу выигрышей победителям рекламной игры и их наследникам, включенным в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении. Указ также вводит запрет на рекламу таких игр до опубликования организатором в печатном средстве массовой информации правил проведения. Запрещается также участие в рекламной игре лиц, занимающих руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда.

Также введена обязанность организаторов при проведении рекламной игры в сети использовать только "зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы". Установлен упрощенный порядок проведения рекламных игр, призовой фонд которых не превышает 40 базовых величин.

"Документ принят в целях обеспечения защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр, а также совершенствования правового регулирования рекламной сферы с учетом правоприменительной практики и расширения возможностей интернет-технологий", - говорится в сообщении.