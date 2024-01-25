Оппозиция Молдавии заявила, что республика пошла на разрыв с СНГ, чтобы понравиться Западу

Как отметили в Партии социалистов, "спектакль с разрывом соглашений в рамках СНГ имеет одну-единственную причину"

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пошли на разрыв отношений с СНГ, чтобы понравиться Западу и заручиться его поддержкой. Об этом говорится в заявлении крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов.

"Спектакль с разрывом соглашений в рамках СНГ имеет одну-единственную причину: желание временных управленцев из ПДС понравиться зарубежным бюрократам, попытка заручиться безусловной поддержкой на фоне остальных правых политических сил, продемонстрировать решительность, приверженность, безусловную преданность, а на самом деле бестолковость и готовность действовать без оглядки на здравый смысл и интересы государства", - подчеркивается в документе, опубликованном в Telegram-канале партии.

В нем выражена уверенность, что "конец власти Санду и ПДС гораздо ближе, чем им кажется, потому что за зеркальными стеклами высоких окон не видно, как тебя окружает в кольцо "благодарный" народ".

Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду и прихода к власти в 2021 году учрежденной президентом ПДС. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: занимавший пост главы МИД Николай Попеску объявил о решении Кишинева денонсировать примерно треть соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.