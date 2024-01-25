В Казахстане прошли консультации с Россией по ситуации в Сирии

В МИД РФ сообщили, что была подтверждена близость подходов России и Казахстана по Сирии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российско-казахстанские консультации по сирийской проблематике прошли в Казахстане. В них приняли участие представители министерств обороны и дипведомств двух стран, сообщает МИД РФ.

МИД РФ представлял спецпредставитель дипведомства по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по развитию обстановки в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного урегулирования в этой стране и ее постконфликтного восстановления. Участники консультаций отметили ведущую роль астанинского формата как единственного эффективного многостороннего механизма по содействию обеспечению устойчивой стабилизации в САР", - говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что в ходе консультаций была подтверждена близость подходов РФ и Казахстана по Сирии, общая приверженность принципам уважения территориальной целостности республики. "Достигнута договоренность о продолжении контактов между Москвой и Астаной по ближневосточной проблематике в межведомственном формате в предстоящий период", - отметили в МИД РФ.