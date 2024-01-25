В США отметили усилия Грузии по предотвращению попыток обхода санкций

Как отметил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон ценит эти усилия

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. США отмечают усилия властей Грузии по предотвращению попыток обхода санкций. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Правительство Грузии действительно приложило усилия к принятию мер по реформированию, особенно в последние месяцы, и мы ценим то, что они делают. Мы ценим их усилия по недопущению обхода санкций за счет значительных ограничений", - заявил американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией - прим. ТАСС).

В декабре 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным отчетом, заявил, что грузинские власти выявили около тысячи попыток провоза из Грузии в Россию европейских товаров, которые находятся под санкциями ЕС. С 1 августа прошлого года власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США, а с 26 сентября вступили в силу аналогичные ограничения для машин, ввезенных в Грузию из Европы.

25 февраля 2022 года Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.